Neuss: Kammerakademie mit wunderbarem Saisonabschluss

Neuss Das Publikum belohnte die Musiker der DKN mit im Zeughaus nur selten zu erlebendem Raunen und Zwischenapplaus.

"Divertimento" nennt auch Béla Bartók sein für das Basler Kammerorchester geschriebene Werk für großes Streichorchester. Es war seine letzte Komposition, bevor er im August 1939 wegen der "Nazi-Räuber- und Mörderbande" in die USA emigrierte. In der Aufführung ließ van Keulen mittels reizvoller Einschübe durch ein Streichquartett das Klangbild variieren. Den Solopart der 1. Violine übernahm wiederum die Dirigentin. Dass die DKN dieses abwechslungsreiche Divertimento nahezu ohne Leitung exzellent aufspielte - das beweist einmal mehr die Klasse des Orchesters und die intensive Vorbereitung. Bratschen und Violoncelli stimmen sich zu Beginn des zweiten Satzes "Molto Adagio" ab und musizieren den düster aufbrechenden Satz mit leidenschaftlicher Intensität.

Edvard Griegs berühmte Suite "im alten Stil" für Streichorchester "Aus Holbergs Zeit" (op. 40) wurde zur glänzenden Huldigungsmusik auf den dänischen Dichter Ludvig Holberg (1684 - 1754). In fünf barocken Satztypen erklingen nordische Weisen in kultiviertem Tonfall, manchmal wie in der "Air" sentimental, aber mit lyrisch reinem Schlussakkord. Astor Piazolla, der argentinische Erfinder des "Tango nuevo", hat in seinen "Die vier Jahreszeiten von Buenos Aires", zwischen 1965 und 1970 entstanden, geradezu klassische Tango-Kompositionen geschrieben.