Neuss: Koalition will römischen Gutshof besser inszenieren

Neuss CDU und Grüne stellen im Umweltausschuss Antrag dazu. Erste Reaktionen auf Mauerrest-Fund am Hauptbahnhof.

"Die Villa Rustica in Gnadental ist die einzige römische Hofanlage, die seit den 1990er Jahren für Besucher kenntlich gemacht ist", erklärt der Stadtverordnete Martin Flecken (CDU), der sich des Themas gemeinsam mit seinen Kollegen Jochen Goerdt und Johannes Schmitz angenommen hat. Mittlerweile aber seien die Erläuterungstafeln zerstört - und die Parkanlage hinterlasse einen ungepflegten Eindruck. Erfreulicherweise aber hätten in der jüngeren Vergangenheit Anwohner aus dem Meertal in Zusammenarbeit mit dem Amt für Umwelt und Stadtgrün die Anlage aufgeräumt und mit Pflanzen neu gestaltet. "Was aber noch fehlt, ist ein Hinweis auf die historische Bedeutung des Ortes", stellen die drei fest.