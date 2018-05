Neuss: Fünfeinhalb Jahre Haft für Lindenplatz-Schützen

Neuss Weil er seiner Stieftochter in die Schulter geschossen haben soll, wurde ein Neusser am Dienstag wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Der Angeklagte nahm das Urteil regungslos zur Kenntnis: Wegen gefährlicher Körperverletzung ist ein 47 Jahre alter Neusser gestern vor dem Düsseldorfer Landgericht zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Dem Mann wird vorgeworfen, seine Stieftochter am 4. Oktober 2017 auf offener Straße in Weckhoven angeschossen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hatte in ihrem Plädoyer neun Jahre Haft für den Neusser gefordert. Zu Prozessbeginn lautete ihr Vorwurf noch Mord aus niedrigen Beweggründen und lebensgefährliche, körperliche Misshandlung mittels einer Waffe. Da sich nach der Tat aber noch Munition in der Schusswaffe befand und der Neusser im Laufe des Angriffs von seinem Opfer abließ, als Zeugen sich schreiend bemerkbar machten, legt die Staatsanwaltschaft die Tat als gefährliche Körperverletzung aus. "Der Täter hat den Tod der Geschädigten aber zumindest billigend in Kauf genommen. Die Folgen des Angriffs waren zu keinem Zeitpunkt kontrollierbar", sagte Staatsanwältin Britta Zur, die das Vorgehen des Neussers als "supergefährlich und superbrutal" bezeichnete. Als strafmildernd nannte Richter Markus Immel unter anderem den Umstand, dass der Angeklagte nicht vorbestraft sei und gestanden habe, die Schusswaffe eingesetzt und auf die Schulter des Opfers gezielt zu haben. "Es ist unklar geblieben, was die Tochter mit all dem zu tun hat", sagte Immel. Schließlich hätten sich im Laufe der Beweisaufnahme keine besonderen Konflikte zwischen mutmaßlichem Täter und der Geschädigten herauskristallisiert.