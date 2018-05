Neuss: Polizei stellt zwei geklaute Oldtimer sicher

Geklaute Wagen in Neuss : Polizei stellt zwei Oldtimer sicher

Foto: Polizei 5 Bilder Diese Autos wurden in Neuss gestohlen

Neuss Die Neusser Polizei hat zwei der an Pfingsten fünf geklauten Oldtimer gefunden. In Meerbusch-Büderich stellten die Beamten am Samstagnachmittag zwei Wagen sicher.

Einem aufmerksamen Zeugen waren die Oldtimer am Erlenweg aufgefallen. Dabei handelt es sich um den einen Porsche 911 (G-Modell) sowie um einen Orangefarbenen MG B.

Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer also in Büderich, insbesondere im Bereich des Erlenweges, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit den Oldtimern gesehen hat, soll sich beim Kommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 3000 melden.

In der Nacht vom Pfingstmontag auf den Dienstag hatten Unbekannte aus der Halle eines Oldtimerhandels in Neuss auf der Industriestraße nach bisherigem Kenntnisstand mindestens fünf hochwertige Oldtimer/Youngtimer geklaut. Es handelt sich hierbei um einen Porsche 911 (G-Modell, schwarz), einen Porsche 996 (Carrera, silber), einen Porsche 964 (schwarz), einen MG B und einen Mercedes 500 SL (blau).

