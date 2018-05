Am Weltnichtrauchertag 2018 mit dem Rauchen aufhören - so gelingt es

Schluss mit dem Rauchen - so gelingt es

Neuss Am Donnerstag ist Weltnichtrauchertag. Melanie Küppers, Suchttherapeutin im St.-Alexius-/St.-Josef-Krankenhaus, ist zertifizierte Raucherentwöhnungsfachkraft und hilft Menschen, vom Nikotin und dem Griff zur Zigarette loszukommen.

Frau Küppers, als Suchttherapeutin haben Sie sich unter anderem auf Raucherentwöhnung spezialisiert und helfen Rauchern, mit dem Griff zur Zigarette aufzuhören. Was müssen diese dabei beachten, damit es klappt?

Melanie Küppers Wenn jemand mit dem Rauchen aufhören möchte, sind zwei Dinge enorm wichtig. Erstens muss die Motivation wirklich vorhanden sein. Die Gründe, mit dem Rauchen aufzuhören, müssen für die jeweilige Person einen hohen Wert haben. Die Motivation schwankt jedoch häufig, man ist hin- und hergerissen, ob es sich wirklich lohnt, mit dem Rauchen aufzuhören und die anfänglichen Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen. Häufig benötigt man beim Aufrechterhalten der Motivation Unterstützung. Und zweitens muss eine Raucherentwöhnung gut vorbereitet sein, damit sie gelingt.

Was Es gibt Vorträge und Tipps zur Raucherentwöhnung sowie Informationen über Akupunktur.

Wo Das St.-Alexius-/St.-Josef-Krankenhaus, Nordkanalallee 99, bietet heute von 14 bis 19 Uhr einen Infotag unter dem Motto "Frei sein und Durchatmen" an.

Küppers Bei der Tabakabhängigkeit handelt es sich um eine Suchterkrankung. Raucher hören das nicht gerne, aber so ist es. Grundlegend gibt es insbesondere bei starken Rauchern - gemeint sind all jene, die mehr als 20 Zigaretten pro Tag rauchen - eine körperliche und eine emotionale beziehungsweise mentale Abhängigkeit. Für beides bedarf es Strategien, um gegenzusteuern.

Küppers Je nachdem, wie stark körperliche Entzugssymptome - das kann von Unruhe über Schlaflosigkeit bis hin zu Kreislaufbeschwerden gehen - sind, kann es sinnvoll sein, eine medizinische Begleitung einzubeziehen, also zum Beispiel den vorübergehenden Einsatz von Nikotinersatzprodukten oder auch Akupunktur. Körperliche Entzugssymptome dauern in der Regel nicht länger als eine Woche an. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die aufhören zu rauchen, und keine körperlichen Symptome entwickeln. Das ist von Person zu Person unterschiedlich.