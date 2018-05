Neuss: Krebspatientin wartet acht Stunden in Notfall-Ambulanz

74-Jährige wartet acht Stunden in Notfall-Ambulanz

Krankenhaus in Neuss

Im Etienne-Krankenhaus musste eine Patientin acht Stunden in der Notaufnahme warten. Foto: Woitschützke

Neuss Eine 74 Jahre alte krebskranke Neusserin wollte sich im Johanna-Etienne-Krankenhaus behandeln lassen, weil sie starke Schmerzen hatte. Doch sie musste acht Stunden warten, bis sie ein Bett bekam.

Verena von Buch ist schwer krebskrank. Schmerzen gehören für die 74 Jahre alte Neusserin zum Alltag. Jetzt waren die Beschwerden so schlimm, dass sie Hilfe bei ihrem Hausarzt suchte. "Der hat mich dann als Notfallpatientin ins Krankenhaus eingewiesen, um dort punktiert zu werden", sagt Verena von Buch.

Um circa 13.30 Uhr kam sie in der Notfall-Ambulanz des Johanna-Etienne-Krankenhauses an. Doch nach ihren Angaben dauerte es knapp acht Stunden, ehe sie ein Bett hatte.

"Zwischendurch - nach ungefähr zwei Stunden - hat man mir Blut abgenommen und ein EKG gemacht", sagt sie. Als die Seniorin das Personal auf die lange Wartezeit ansprach, habe man ihr gesagt, dass es an diesem Tag viele Notfälle gebe. "Mein Bruder ist in der Zwischenzeit aus München angereist", sagt die Neusserin, um die Wartezeit zu verdeutlichen. Ihr gehe es nicht nur um sie, sondern auch um die vielen weiteren Patienten, die an diesem Tag stundenlang gewartet hätten.