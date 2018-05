Neuss: Die S11 hält wieder in Neuss-Süd

Neuss Seit gestern Morgen ist der Bahnsteig Richtung Düsseldorf wieder freigegeben.

So mussten Bahnnutzer, die in Neuss-Süd nicht aussteigen konnten, weiter bis zum Neusser Hauptbahnhof fahren, dort in die S11 in Gegenrichtung, also Köln, steigen und konnten dann am Bahnsteig 2 in Neuss-Süd die Bahn verlassen. Viel Kritik hatte der Bahn ihre mangelnde Informationspolitik eingebracht. Schüler der Comenius-Schule, des Nelly-Sachs- und des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums hatten einen offenen Beschwerdebrief verfasst. Denn sie kamen durch die Weiterfahrt, das Umsteigen und wieder die Rücktour deutlich später in die Schule. Nun soll alles wieder normal laufen. Geschlossen worden war der Bahnsteig 1 wegen eines Brandes. So hatte die Holzkonstruktion Ende März im Rahmen von Schienenschleifungen, die die Bahn veranlasst hatte, wegen sprühender glühender Metallspäne Feuer gefangen. Denn es war schlicht vergessen worden, den Holzbahnsteig vor dem Schliff "einzupacken" und so zu schützen. Der wurde übrigens "nur" instand gesetzt, nicht aber durch Stahl oder Beton ersetzt. Denn das, so der Sprecher, hätte ein langwieriges Genehmigungsverfahren vorausgesetzt. Geschliffen werden müssen die Schienen in den nächsten zehn bis 14 Jahren, erklärte er weiter, allerdings nicht mehr.