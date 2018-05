Neuss : Polizei stellt zwei gestohlene Oldtimer sicher

Diesen MGB fand ein Zeuge unter anderem. Foto: Polizei

Neuss Die Polizei hat zwei der fünf an Pfingsten entwendeten Oldtimer gefunden. In Meerbusch-Büderich stellten die Beamten am vergangenen Samstagnachmittag die Wagen sicher. Wie die Polizei gestern mitteilte, waren einem aufmerksamen Zeugen die Fahrzeuge am Erlenweg aufgefallen. Dabei handelt es sich um einen Porsche 911 (G-Modell) sowie um einen orangefarbenen MG B.

Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer also in Neuss oder in Meerbusch-Büderich, dort insbesondere im Bereich des Erlenweges, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit den Oldtimern gesehen hat, soll sich beim Kommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 3000 melden.

Rückblick: In der Nacht vom Pfingstmontag auf den Dienstag hatten unbekannte Täter aus der Halle eines Oldtimerhandels in Neuss an der Industriestraße nach bisherigem Kenntnisstand mindestens fünf hochwertige Oldtimer/Youngtimer geklaut. Es handelt sich dabei - neben den jetzt sichergestellten Fahrzeugen - um einen Porsche 996 Carrera (silber), einen Porsche 964 (schwarz) und einen Mercedes 500 SL (blau).



Wie Polizeisprecherin Diane Drawe gestern auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, seien an der Lagerhalle, aus der die auffälligen Fahrzeuge herausgeholt wurden, keine Einbruchsspuren gefunden worden. Der Zeuge in Meerbusch habe die Pkw am Straßenrand parkend vorgefunden und die Beamten verständigt.

Die Ermittlungen der Polizei, wie die Fahrzeuge dorthin gekommen sind, und wo die anderen drei vergeblieben sind, dauern an.

(jasi)