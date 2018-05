Neuss : Wirtschaftsförderung gibt Tipps zur Datenschutz-Verordnung

Sylvia Groten nimmt Anregungen entgegen. Foto: abu

Neuss Die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), die seit Freitag nach zweijähriger Übergangsfrist in allen 28 EU-Staaten in Kraft getreten ist, sorgt nach wie vor für großen Aufklärungsbedarf bei Unternehmen. Auch die Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss konstatiert, dass es bei Firmen aus der Quirinus-Stadt noch jede Menge offener Fragen und Unsicherheiten im Umgang mit den Regelungen gibt. Daher bietet die Wirtschaftsförderung in Kooperation mit der Firma Scaltel/SNS Systems für Donnerstag, 14. Juni, eine Informationsveranstaltung zur EU-Datenschutzgrundverordnung an. Das Angebot richtet sich an kleine und mittlere Betriebe. Wer teilnehmen möchte, hat im Vorfeld die Möglichkeit, Fragen einzureichen, die in die Veranstaltung einfließen. Rückmeldungen sind per E-Mail an <a href="mailto:sylvia.groten@stadt.neuss.de" target="_blank">sylvia.groten@stadt.neuss.de</a> möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Grundsätzlich soll die Informationsveranstaltung einen Überblick über Veränderungen im Vergleich zum alten Datenschutzrecht bieten, die Pflichten der Unternehmen beleuchten und Hinweise zu Meldepflichten, möglichen Strafen und Haftungsfragen geben. Unter anderem wird auch darüber aufgeklärt, wann ein Datenschutzbeauftragter benötigt wird und welche Dokumentationen zwingend sind.

Mit der Datenschutz-Grundverordnung wird die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Unternehmen, Vereine oder Behörden deutlich strenger geregelt als bisher. So müssen Verbraucher zum Beispiel fortan darüber informiert werden, wer Daten wie Name, Adresse, E-Mail-Adresse und Ausweisnummer aus welchem Grund sammelt - und sie müssen zustimmen. Zudem müssen Daten, die für den ursprünglichen Zweck der Speicherung nicht mehr benötigt werden, gelöscht werden.

Unternehmen und Organisationen müssen gespeicherte Daten außerdem auf Anfrage zur Verfügung stellen. Bei Verstößen gegen die neuen Regeln drohen saftige Strafen. Unternehmen können mit Zahlungen bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent ihres weltweiten Jahresumsatzes belegt werden. Beschweren können sich die EU-Bürger künftig bei den nationalen Datenschutzbehörden.

Die DSGVO soll vor allem Verbraucher besser schützen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Unternehmen, Vereine oder Behörden wird deutlich strenger geregelt als bisher.

(NGZ)