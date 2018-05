Neuss : Galerie wird zum Forschungslabor

Odine Lang zeigt in Holzheim auch die Karamellinstallation "Leaves". Foto: Lang

Neuss Die Künstlerin Odine Lang stellt im "amschatzhaus" in Holzheim aus.

In der nächsten Ausstellung der Galerie "amschatzhaus" in Holzheim lässt die in Göttingen geborene Künstlerin Odine Lang die Natur sprechen. Unter dem Titel "Betreffs der Natur", einem Fragment aus Ernst Meisters Gedicht "Es war Mai", zeigt sie Arbeiten, die ein Spiegel ihrer Auseinandersetzung mit der Natur sind. "Für mich ist die Natur eine Inspirationsquelle mit einem unerschöpflichen Formenschatz, den Wandlungs- und Wachstumsprozessen, der Fragilität, den komplexen Zusammenhängen der unterschiedlichen Lebensformen und ihrer Umwelt." Und dieses Verhältnis spiegelt sich in ihrer Phantasiewelt aus zarten Zeichnungen, Drahtobjekten, Skizzen und Zetteln wieder, die Odine Lang geradezu wissenschaftlich akribisch anordnet.

Im künstlerischen Kosmos der Künstlerin fühlt man sich wie in einem naturkundlichen Raritätenkabinett. Gekonnt kombiniert Lang kleine Objektbücher mit Pflanzenornamenten, lässt imposante Rauminstallationen zu Nachbarn skurriler Raupen, Kraken oder Krabbeltieren werden und jongliert dabei spielerisch mit dem Spektrum der Ornamente, das die Natur in all ihrer Vielfalt zur Verfügung stellt.

Odine Langs Metarmorphosen der Pflanzen- und Tierwelt sind große und kleine Objekte aus Eisendraht, bespannt mit Japanpapier, das in mehreren Arbeitsschritten aufgeleimt wird. Durch diesen Prozess entsteht eine fleckenartige Rostbildung, die natürlich und lebensnahe anmutet, so, als seien die Tiere geradewegs aus der Natur in die Räume gesprungen oder die Pflanzen gar vor Ort gewachsen. Mit der spektakulären Karamellinstallation "Leaves" im vorderen Raum der Galerie macht Odine Lang die Veränderungsprozesse, die in der Natur ständig stattfinden, direkt erlebbar. Drahtobjekte werden mit Karamell gefüllt, das in Abhängigkeit von Bewegungsschwankungen und Temperaturunterschieden, auf den Boden tropft.



Odine Lang verwandelt die Galerie "amschatzhaus" in ein biologisches Forschungslabor voller Mutationen.

Info Hauptstraße 18. Samstag, 2. Juni, 16.30 Uhr Vernissage, bis 15. Juli

(NGZ)