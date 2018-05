Neuss : Ein Besuch im Wasserwerk Rheinbogen

Foto: Andreas Buchbauer

Neuss Wer über die Fleher Brücke fährt und zum Neusser Rheinufer hinunterblickt, denkt sich rasch: Da wohnt aber einer idyllisch. Doch das malerisch gelegene Haus ist Heimat des Wasserwerks Rheinbogen. Ein Ortsbesuch.

Wer das Wasserwerk Rheinbogen besucht, begibt sich auf eine kleine Zeitreise. Gleich hinter der Eingangstür geht es durch eine Diele in einen Konferenzraum und mitten hinein in ein Ambiente, in dem sich niemand wundern würde, wenn auf dem Tisch links plötzlich das graue Telefon mit Wählscheibe klingeln und eine freundliche Stimme sagen würde: "Hallo, hier sind die 1950er Jahre, wir möchten unser Inventar zurück." Das Telefon, das Mobiliar, die Lampen an den Wänden - all das wirkt museumsreif, fast wie aus der Zeit gefallen. Und dann die Lage des von außen geradezu unscheinbaren Häuschens: Idylle pur, ein bisschen Auenland. Knapp 300 Meter sind es bis zum Rhein, rundherum lockt saftiges Grün, nur die nahe Fleher Brücke mit ihren Schrägseilen und dem markanten Pylon fügt dem Ganzen eine fast avantgardistische Note hinzu.

Aber das hier ist weder ein Museumsbesuch noch ein Ausflug ins Grüne. Mindestens genauso beeindruckend wie Landschaft und Inventar ist das, was sich hinter den Mauern verbirgt - und vor allem größtenteils unter der Erde. Seit 1954 ist das Wasserwerk Rheinbogen in Betrieb. Es versorgt einen großen Teil des Neusser Südens mit Trinkwasser, die Fördermenge beträgt bis zu vier Millionen Kubikmeter pro Jahr. Stefan Alef, Leiter der Abteilung Anlagenplanung und -betrieb der Stadtwerke Neuss, betont die gute Zusammenarbeit mit dem auf der anderen Rheinseite gelegenen Wasserwerk Flehe. Beide Anlagen - Rheinbogen und Flehe - spielen unter der Erde sozusagen Pingpong. Der Rheinbogen erhält sein Wasser aus dem Anströmwasser zum Rhein. Das in Neuss geförderte Wasser wird durch eine Dükerleitung unter dem Fluss nach Düsseldorf transportiert und im Wasserwerk Flehe aufbereitet. "Über einen parallelen Düker wird das aufbereitete Wasser nach Neuss zurückgepumpt", erklärt Alef. Über die nahegelegene Wasserübernahmestation Wahlscheid wird es schließlich in das Leitungsnetz eingespeist.

Kern des Wasserwerks Rheinbogen ist das Brunnenhaus. Eine Treppe führt hinunter in den hellblau gekachelten Raum, der ein wenig an ein altes Schulschwimmbad erinnert. Dort befindet sich der Brunnenschacht. Er hat einen Durchmesser von rund 4,50 Meter und reicht etwa 25 Meter tief bis in den Wasserleiter hinab. Wer hinunterblickt, kann die Tiefe jedoch höchstens erahnen. Über dem Boden des Brunnenschachtes sind sternförmig Filterrohre mit einem Durchmesser von 30 Zentimeter und einer Länge bis zu 100 Meter angebracht, die horizontal in den sogenannten Grundwasserleiter treiben.



Das Grundwasser strömt durch die geschlitzten Filterrohre in einen Sammelschacht. Von dort wird es durch drei Unterwasserpumpen über aufsteigende Rohrleitungen, die sich im Untergeschoss zu einer Transportleitung vereinigen, als sogenanntes Rohwasser zur Wasseraufbereitung nach Flehe geleitet. Das nach dem sogenannten Düsseldorfer Verfahren aufbereitete Wasser wird dann wieder auf Neusser Boden in der Übernahmestation Wahlscheid zwischengespeichert.

Die Übernahmestation ist eine kurze Autofahrt vom Rheinbogen entfernt. Und während im Wasserwerk ein 1950er-Jahre-Ambiente herrscht, geht es in Wahlscheid schnurstracks in die 1970er Jahre mit knatschorangen Kacheln und auch dort mit dem ein oder anderen Wählscheibentelefon. Auch ein Modell des heutigen Wasserturms und früheren Mühlenturms (1477 bis 1846) führt in die Vergangenheit. Vor allem aber: In Wahlscheid stehen die großen Trinkwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 5000 und 10.000 Kubikmeter. Und dabei ist es ein bisschen wie mit einem Eisberg auf hoher See: Man sieht nur die Spitze. "Ein Großteil des Trinkwasserbehältersystems befindet sich unterirdisch", erklärt Stefan Alef. Aus den Behältern wird das Trinkwasser durch ein Pumpwerk mit vier horizontalen Kreiselpumpen für die Druckerhöhung in das Versorgungsnetz eingespeist.

Auch manche Kuriosität findet sich in der Wasserübernahmestation Wahlscheid - zum Beispiel eine Treppe, die ein paar Stufen hinauf scheinbar ins Nichts führt. Sie endet vor einer Wand. "Die Treppe wurde angelegt, weil man ursprünglich davon ausging, dass die Kapazitäten und die Gebäude mit Blick auf den Wasserverbrauch eines Tages erweitert werden müssen", erklärt Alef. "Früher ging man von einem steigenden Wasserverbrauch aus." Es kam jedoch anders. "Heute beträgt der Wasserverbrauch pro Tag und Kopf rund 120 Liter", sagt Alef. Zum Vergleich: Anfang der 1990er Jahre waren es noch mehr als 140 Liter pro Kopf und Tag.

