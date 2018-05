Neuss: Shakespeares Themen fürs Heute aufbereitet

Neuss Barbara Kempen ist schon seit vielen Jahren für Organisation und Umsetzung des Programms "Globe Education" verantwortlich.

William Shakespeare feiert jedes Jahr ein Sommerfest in Neuss. Nicht ohne Stolz berichten Festivalleiter Rainer Wiertz und sein Team von den exotischsten Autokennzeichen, die man während dieser Zeit an der Rennbahn sieht. Die Festgäste kommen halt von nah und fern. Das wird auch ab der nächsten Woche nicht anderes sein, wenn im Globe das Festival 2018 beginnt. Vier Wochen lang geben sich Companies aus aller Welt die Klinke in die Hand - für Vorstellungen, wobei mancher Schauspieler und Regisseur auch bei Globe Education anzutreffen ist. Eine Konstante in der Organisation auf Neusser Seite ist Barbara Kempen. Denn William Shakespeare ist auch Bildung. Und um die kümmert sie sich seit vielen Jahren.