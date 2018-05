Neuss: Stephan Parsch erfreut viele Schützen mit Königsorden

Neuss Ehrenabende der Gnadentaler Schützen mit Jubiläum.

Der Königsehrenabend in der Gnadentaler "Festhalle" schloss am Wochenende die Vorbereitungen für das Schützenfest des Bürger- und Heimatvereins Gnadental ab, das schon an diesem Freitag beginnt. An den vier Festtagen wird das Regiment einen besonderen Jubilar erleben, denn Professor Klaus Goder führt die Aktiven schon zum zehnten Mal als Oberst zur Parade.

Die Laudatio auf Schützenkönig Stephan II. Parsch am Wochenende stand unter ganz anderen Vorzeichen - nämlich der gerade in Kraft getretenen Datenschutzverordnung. Vizepräsident Michael Dutiné konnte trotzdem befreit vortragen, denn der König, so seine Überzeugung, habe nichts zu verbergen. Kurz und knackig brachte der Vize das Majestätenpaar den Gnadentalern nahe - und den Mitgliedern von jenen Schützenzügen in der Stadt und in Allerheiligen, in denen Parsch ebenfalls aktiv ist.