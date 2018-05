Neuss: Pläne für das Bahnhofsviertel werden vorgestellt

Das Umfeld des Neusser Hauptbahnhofs soll verschönert werden. Erste Pläne dazu werden am 12. Juni vorgestellt. Foto: ati

Neuss Derzeit wird ein Konzept erarbeitet, wie das Bahnhofsumfeld aufgewertet werden kann. Die Stadt stellt Zwischen-Ergebnisse vor.

Wer auf die Internetseite www.wikimap.isek-neuss.de geht, findet eine virtuelle Karte mit jeder Menge roter und grüner Sprechblasen-Symbole. Dahinter verbergen sich Kommentare, wie sich die Neusser die Gestaltung des Gebietes rund um den Hauptbahnhof vorstellen. Das Bahnhofsareal gilt als eines der bedeutendsten Handlungsfelder der Stadtentwicklung der kommenden Jahre - und die Stadt will die Meinung der Bürger dabei einholen. Die soll in das "Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept" (Isek) einfließen, das das Planungsamt der Stadt Neuss mit dem auf Stadt- und Raumentwicklung spezialisierten Planungsbüro Schulten aus Dortmund erarbeitet. Ein erstes Zwischenergebnis soll den Bürgern am Dienstag, 12. Juni, im Gare du Neuss, Karl-Arnold-Straße 3-5, vorgestellt werden. Beginn: 19.30 Uhr.