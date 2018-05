Neuss : Musik aus Jazz und Orient-Fusion

Neuss Das Dialogprojekt "Fluchtlinien" macht im Kulturkeller Station.

Ein Spontankonzert im Rahmen des Dialogprojektes "Fluchtlinien" gab es jetzt im Kulturkeller. Das vom Kultursekretariat NRW und dem Kulturamt der Stadt Neuss unterstützte Projekt vereinigt Künstler mit Exil-Erfahrung, um ihnen musikalisch eine Stimme zu geben.

Wassim Mukdad zum Beispiel ist der festen Überzeugung, dass Musik die Sprache ist, die alle Grenzen, Kulturen und Religionen überwindet und dadurch vereint. Der Arzt klebte auf der Flucht aus Syrien seine Oud (arabische Kurzhalslaute) auf seinen Rücken und kehrte so in sein Geburtsland zurück. Er ist nämlich 1985 in Leipzig geboren, wo er die ersten vier Jahre lebte.

Ammar Alia studierte vor seiner Flucht Philosophie in Damaskus. Er hat sich das Spiel auf der Nay (arabische Rohrflöte) selbst beigebracht und ist festes Ensemblemitglied im Dortmunder "Transorient Orchestra", das noch Anfang Mai in Neuss gastierte.

Der Istanbuler Schlagzeuger Erdem Göymen und Utku Yurttas (Piano) sowie der Dortmunder Bassist und Querflötist Jens Pollheide ergänzen das Ensemble.



Neuss : Musikalische Fluchtgeschichten

Utku Yurttas ist in Istanbul geboren und hat an der Folkwang Universität der Künste in Essen Jazz studiert, wo er heute lebt. In seinen Improvisationen sind aber oft Volksmelodien seines Heimatlandes Anatolien zu entdecken.

Jazz und Orient-Fusion sind die Berührungspunkte, die von den Musikern um neue Klangfarben und persönliche Empfindungen bereichert werden. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Wenn Wassim Mukdad auf seiner Oud im Zusammenspiel mit der Nay ein sehr balladeskes Lied der in der arabischen Welt sehr bekannten libanesischen Sängerin Fairuz anstimmt, dann "berührt mich der Atem meines Landes". Im "Kurtanz" möchte er alle seine Freunde und Kollegen grüßen und hebt zu einem schönen Dialog mit dem E-Bass an.

Ammar Alia hat gerade sein neues Stück "Mutter und Vater" fertig geschrieben, "weil ich sie vor einigen Wochen gesehen habe". Utku Yurttas hat in gleich mehreren Kompositionen den "Transorient Jazz" belebt. In "Savsat" wird nach einem nicht ausgereiften Dialog zwischen Nay und Klavier dann aber anspruchsvoll improvisiert.

Besonders in den zumeist kurzen Improvisationen aller Musiker wird die Suche nach neuen Klangerlebnissen intensiviert. Dabei nutzt Erdem Göymen die Drums gelegentlich zu leidenschaftlich, also auch zu laut. Besonders in der Begleitung der Nay muss zurückhaltender gespielt werden. Ammar Alia hatte einen ganzen Satz verschiedener Flöten dabei, denn die unterschiedliche Länge bestimmt die Tonhöhe. Aber auch bei dieser kleinen Einschränkung wurden faszinierende Fluchtlinien aufgezeigt, die den vielen Applaus verdient hatten.

(Nima)