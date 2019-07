Hilfsangebote in Neuss : Offensive für obdachlose Frauen

Neuss Zwei unterschiedliche Projekte, ein Ziel! Sowohl die Augustinus-Kliniken als auch der Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) wollen Lösungen für wohnungslose Frauen in Neuss schaffen.

Auch der SKF will mit seinem Projekt „Neu(e)ss Wohnen für Frauen“ diese Lücke schließen und Aufenthaltsmöglichkeiten mit begrenzter Dauer – bis zu einem Jahr – schaffen. Ziel ist es, die Frauen in diesem Zeitraum in eine eigene Wohnung oder in ein geeignetes Angebot im Hilfesystem zu vermitteln