Sportpolitik in Neuss : CDU fordert Zusatzbudgets für Sportzentren

Neuss Im Arbeitskreis Sportentwicklung stellt die Union ihre Ideen für eine Überarbeitung der Sportförderrichtlinien vor.

Bei der Gewährung von städtischen Zuschüssen für Sportstätten soll künftig nicht mehr zwischen Sanierung und Neubau unterschieden werden. Die CDU fordert dazu, die Höchstgrenzen für Sanierungen von 25 auf 50 Prozent der Kosten zu verdoppeln und an Neubauprojekte anzugleichen. Damit solle ein Anreiz für Vereine geschaffen werden, verstärkt in die vorhandene Sportinfrastruktur zu investieren, erklärt der Fraktionssprecher Hermann-Josef Baaken. Diese Angleichung ist für ihn ein „ganz wesentliches Element“, aber nicht die einzige wichtige Änderung an den Sportförderrichtlinien der Stadt, die seine Fraktion vorschlägt und mit den Schlagworten Entbürokratisierung, Eigenverantwortung und Förderung des Ehrenamtes bewirbt.

2005 waren die Richtlinien zuletzt überarbeitet worden, jetzt hielt es die CDU für angebracht, sie zu aktualisieren. Damit folge die Union ihrem programmatischen Konzept einer „Sportstadt Neuss 2020“, heißt es in einer Mitteilung. Ihre Ideen werden dem Arbeitskreis Sportentwicklung vorgestellt, der am Dienstag (2.) tagt.

Bei der Überarbeitung hatte die Fraktion auch im Blick, dass Sport nicht ausschließlich als Wettkampfsport zu verstehen ist. Sie erweitert deshalb den Kreis möglicher Antragsteller um Vereine, in denen Jugendliche „nur“ in organisierten Gruppen Sport treiben. Private Lauftreffs oder dergleichen bleiben trotzdem außen vor, denn Antragsteller kann nur ein Verein sein, der einer Mitgliedsorganisation des Deutschen Sportbundes angehört und als gemeinnützig anerkannt ist.

Mit der Benennung von Sportzentren hat die Stadt bereits die gezielte Entwicklung einzelner Bezirkssportanlagen in die Wege geleitet und zum Beispiel mit der Ludwig-Wolker-Sportanlage für die Leichtathleten vollendet. Um diese Entwicklung weitertreiben zu können, soll ein neues Förderbudget geschaffen werden. In den Genuss von Geld aus diesem Posten sollen Vereine kommen, die konzeptionelle Vorschläge unterbreiten und auch einen Eigenanteil zu den Kosten beitragen. Darüber hinaus soll die Möglichkeit einer längerfristigen Nutzungsvereinbarung für Sportstätten verbessert und mit Zuschüssen untermauert werden. Diese Nutzungsvereinbarungen können auch im Ergebnis bedeuten, die ausschließliche und exklusive Nutzung einer Sportstätte durch einen einzelnen Verein für eine bestimmte Zeit festzuschreiben. In den Kontext des Zentrengedankens passt auch der Vorstoß, auf Antrag Fördermittel für eine gezielte Sport- und Talentförderung zur Unterstützung des Leistungssportes auszugeben. Auch dazu muss der antragstellende Verein ein Konzept beibringen und darlegen, wie er die Zusammenarbeit mit Schulen oder dem Stadtsportbund organisieren will. Lohn des Aufwandes: eine gewährte Förderung wird für drei Jahre gezahlt.