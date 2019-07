Maximilian-Kolbe-Hauptschule in Neuss : Bewegender Abschied von der letzten Hauptschule

Mit einer emotionalen Feier hat die Maximilian-Kolbe-Hauptschule jetzt „Mach’s gut, Neuss“ gesagt. Jetzt stehen Gesamtschule und Gymnasium im Fokus.

„Schade“, so quittiert die langjährige Chefin an der Bergheimer Straße die unabwendbare Schließung der Schule, die zuletzt nur noch in neun Klassen- und Fachräumen in der zweiten Etage des großen Gebäudes logierte. Ohne den Blick auf die pädagogische Gesamtlage ging es bei dieser stilvollen Abschiedsfeier auf dem grünen Innenhof nicht ab. Bisher habe, so war dort zu erfahren, das dreigliedrige Schulsystem mit Hauptschule, Realschule und Gymnasium doch bestens funktioniert. Darin hätte jeder nach seinen Kompetenzen den richtigen Platz gefunden. Nachkarten will Marion Wittig nicht, aber eben doch darauf hinweisen, dass sich an ihrer seit dem Jahr 1976 in dieser Form existierenden katholischen Ausbildungsstätte in Spitzenzeiten 700 Schüler getummelt hätten: „In den vergangenen Jahren waren es nur noch 100.“