Wohnbauprojekte in Düsseldorf : Kein Bauunternehmen gefunden

Düsseldorf Die Baustelle an der Kaiserswerther Straße stockt nun. Für 18 Millionen Euro soll dort eigentlich ein Wohnquartier mit gemischten Nutzungen entstehen.

Die Evangelische Kirche im Rheinland (EKIR) will an der Kaiserswerther Straße 450 den „Wohnpark K450“ mit 44 Mietwohnungen sowie eine Gästewohnung realisieren. 28 der Wohnungen bieten Service-Wohnen für Senioren. Außerdem umfasst das Projekt, das aus drei Gebäuden besteht, eine Tagespflege, die von der Diakonie betrieben wird, ein Nachbarschaftszentrum, zwei Spielplätze und eine Tiefgarage. Rund 18 Millionen Euro sollen am Standort investiert werden. Für den Neubau, dessen Bauantrag Anfang des Jahres genehmigt wurde, wurde bereits die Baugrube fertiggestellt. Doch schon seit vielen Wochen ruhen sämtliche Arbeiten, was zu Anfragen durch die Bürger führte.