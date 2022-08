Maßnahmen in den Wupperorten in Radevormwald : In Bürgerzentrum und „Life“ wird länger gebaut

Baustelle im Jugendtreff „life“: Hier wird gerade fleißig gewerkelt. Derzeit laufen die Durchbrucharbeiten von den ehemaligen Räumen des TuSpo Dahlhausen in den Anbau. Erdarbeiten und Rohbau sind so weit erfolgt. Foto: Jürgen Moll

Wupperorte Bis Ende 2022 sollten die Arbeiten eigentlich fertig sein. Doch nun hat die Stadt einen Verlängerungsantrag gestellt. Voraussichtliche Fertigstellung: März 2023.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Die Wupperorte erwachen aus ihrem Dornröschenschlaf: Gleich an verschiedenen Orten sind Bagger und Kräne im Einsatz, Bohr- und Hammergeräusche schallen durch die Siedlungen. Wohin man schaut, wird fleißig gewerkelt, um die Maßnahmen im Zuge des Integrierten Handlungskonzepts schnellstmöglich umzusetzen.

Im Bürgerhaus etwa sind die Handwerker mit den Abbrucharbeiten fertig, Elektriker und Trockenbauer sind derzeit im Einsatz, ziehen neue Wände ein, legen neue Kabel. Der barrierefreie Zugang über eine kleine Rampe ist bereits fertig, und auch die ehemalige Küche des Gemeindezentrums wurde optimiert. Der Estrich wurde erneuert, und aus einem Raum wurden durch eine eingezogene Rigipswand zwei. Neben der nun kleineren, aber funktionalen Küche ist Platz für eine barrierefreie WC-Anlage entstanden.

Info Europäischer Fonds für regionale Entwicklung Regionale Entwicklung Gefördert werden beide Umbaumaßnahmen in den Wupperorten insgesamt zu 80 Prozent vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie von der Städtebauförderung. Die restlichen 20 Prozent muss die Stadt als Eigenanteil leisten. „life“ Die Räumlichkeiten auf der Brede 30, die das Kinder- und Jugendzentrum „life“ derzeit nutzt, sollen auch nach dem Umbau des „life“ weiter genutzt werden, teilte die Stadt mit. Zuzug Der Bedarf sei in den vergangenen Jahren durch den Zuzug junger Familien in den Wupperorten deutlich gestiegen.

Auch der große Saal, in dem früher Veranstaltungen mit vielen Besuchern durchgeführt wurden, hat sich verändert: Die Falttür, die den Saal bei Bedarf in zwei Räume teilte, ist „aus brandschutztechnischen Gründen“ einer Wand gewichen, erklärt Natalie Enneper, Hochbauleitung des städtischen Gebäudemanagements. Der eine Teil wird als Veranstaltungsraum mit Bühne erhalten bleiben, künftig aber maximal 199 Gäste fassen. Die Bühne werde aufgefrischt, der Boden geschliffen und neu geölt. Auch ein neuer Fluchtweg soll in einem derzeit blinden Fenster des Saals eingerichtet werden. Der alte Fluchtweg über eine Tür links neben der Bühne wurde zugemauert.

Natalie Enneper vom Projektmanagement im Bauverwaltungsamt der Stadt Radevormwald studiert die Pläne für den Umbau des Bürgerzentrums am Siedlungsweg. Foto: Jürgen Moll

Die andere Seite des Saals, die sich jetzt hinter der Wand verbirgt und über einen seitlichen Eingang vom Foyer aus betreten wird, hat sich deutlich verändert: Der Raum wurde zweigeteilt, so dass künftig ein Büro, etwa für den Quartiersmanager, sowie ein Besprechungsraum für die verschiedenen Vereine Platz finden. Auch die übrigen Toilettenanlagen im Erdgeschoss wurden so weit entkernt und werden in den kommenden Wochen und Monaten neu gefliest und eingerichtet. Im gesamten Haus wurden bereits die Fenster erneuert, neue Türen sollen im kommenden Monat folgen.

In den beiden Räumen des Obergeschosses, wo künftig neben einem Probenraum auch Co-Working-Arbeitsplätze entstehen sollen, wurden zudem zwei komplett neue Fluchtwege eingerichtet, die über eine Art Scherentreppe durch ein großes Dachfenster hinaus aufs Dach führen. Mit einer Kostenberechnung von 578.000 Euro war Enneper in das Projekt gestartet. Derzeit geht sie davon aus, dass das Budget eingehalten werde.