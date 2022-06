Nachbarschaftsstreit im Düsseldorf : Jetzt entscheidet das Landgericht über das Stockumer Kreuz

Das sieben Meter hohe Kreuz wird nachts angestrahlt. Foto: Rainer Maria

Düsseldorf Im Prozess um ein sieben Meter hohes, beleuchtetes Holzkreuz in einem Garten in Düsseldorf-Stockum wird am Mittwoch bereits das zweite Gerichtsurteil erwartet.