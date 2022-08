Verkehrsbehinderungen in Erkrath : Baustelle Am Zault wird am 9. August wieder abgebaut

Baustelle Am Zault wird am 9. August wieder abgebaut

Erkrath Die Erkrather Straße ist dann wieder in beide Richtungen befahrbar und auch der Schulbus sowie die Buslinie O6 könnten die gewohnte Strecke ab dem 10. August wieder nutzen.

(hup) Wegen Bauarbeiten ist die Kreuzung Gerresheimer Landstraße/Erkrather Straße seit Ende Juni teilweise gesperrt. Die Arbeiten selbst finden jenseits der Erkrather Stadtgrenzen statt, gehen jedoch mit einem Engpass einher und beeinflussen die Zufahrt enorm. Wie die Stadt jetzt informiert, kann die umfassendste Sperrung an der Erkrather Straße zwischen Alt-Erkrath und Unterfeldhaus am kommenden Dienstag, 9. August, nach Abschluss der Arbeiten wie geplant aufgehoben werden.

Die Straße sei dann wieder in beide Richtungen befahrbar und auch der Schulbus sowie die Buslinie O6 könnten die gewohnte Strecke ab dem 10. August wieder nutzen. In den Sommerferien mussten die Erkrather aber auch wegen anderer größerer Baustellen Umwege in Kauf nehmen. „Umso erfreulicher, dass alle im Zeitplan liegen und sich die Verkehrslage in und um Erkrath damit nun wieder beruhigt“, heißt es aus dem Rathaus.