Schützenfeste in Düsseldorf : Bewährtes bei Stockumer Schützen

Düsseldorf Bälle, Schießwettbewerbe, Platzkonzerte und Kirmes locken an Pfingsten in den Norden der Stadt. Vor dem Aquazoo wird vier Tage lang gefeiert.

Lediglich beim Zelt wird es eine Neuerung geben, denn dieses wird nun eine Terrasse erhalten, die bei gutem Wetter besonders attraktiv sein dürfte. Gefeiert wird von Samstag, 4. Juni, bis Dienstag, 7. Juni, auf dem Parkplatz vor dem Aquazoo an der Kaiserswerther Straße. Dieser Platz hat für die Schützen den großen Vorteil, dass zahlreiche Gäste, die eigentlich den Zoo besuchen wollten, zufällig vorbeikommen. Besonders Familien lockt dann die Kirmes mit ihren rund 20 Schaustellern an. Vertreten sind dort unter anderem Kinderkarussells, ein Autoscooter, eine Hüpfburg, Pfeilwerfen und verschiedene Imbissstände. Geöffnet hat die Kirmes am Samstag von 14 bis 22 Uhr und an den anderen drei Tagen von 11 bis 22 Uhr.

Das Schützenfest selbst wird am Samstag um 16 Uhr mit einem Feldgottesdienst eröffnet. Um 20 Uhr folgt der Heimatabend mit der Band Roland Brüggen im Festzelt. Der Eintritt ist dann, wie auch an den anderen Tagen, frei. Zu den weiteren Höhepunkten gehören am Sonntag um 11 Uh die Platzkonzerte und ab 14.30 Uhr der große Festzug mit der Parade um 16 Uhr auf der Stockumer Kirchstraße. Am Montag werden die neuen Majestäten ermittelt. Dann wird gegen 18 Uhr der entscheidende Schuss des künftigen Königs oder der künftigen Königin erwartet. Um 20 Uhr findet anschließend der Ball der Könige statt. Am Dienstag kann um 19.30 Uhr der Krönungsball und um 22 Uhr der große Zapfenstreich besucht werden.