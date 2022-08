Diebstahl in Neuss : Blumenschmuck an Erftbrücke Ziel von Dieben

Weckhoven Entnervt geben die Heimatvereine von Weckhoven und Reuschenberg die Idee auf, die Erftbrücke zwischen beiden Ortsteilen mit 20 Blumenkästen zu schmücken. Grund dafür sind fortgesetzte Diebstähle.

Die fünf Kästen, die kurz nach dem Anbringen im Juni spurlos verschwanden, haben die Vereine noch auf eigene Kosten ersetzt und den Fall angezeigt. Das Verfahren sei schon eingestellt worden, berichtet Norbert Broich aus Weckhoven. Doch am Wochenende wurden in zwei aufeinander folgenden Nächten erst sechs am Geländer befestigte und gesicherte Kästen gestohlen und danach noch einmal vier. Die verbliebenen zehn Blumenkästen ließen die Heimatvereine danach entfernen und spendeten sie wohltätigen Einrichtungen in beiden Ortsteilen. Auch dieser Diebstahl sei angezeigt worden, sagt Broich. Ihn ärgert, dass die Mühen zur Pflege der Blumen, an der sich Mitglieder beider Vereine beteiligt haben, vergeblich geleistet wurde.