Galerie in Neuss : Japanische Künstlerin zeigt „amschatzhaus“ ihre Arbeiten

Neuss Kiyomi Kurikis Werke werden regelmäßig in Japan ausgestellt und waren auch schon in anderen Ländern zu sehen. Nun ist die Künstlerin in Neuss.

Kiyomi Kuriki hat ihre künstlerische Ausbildung an der Aichi University of the Arts in Japan absolviert. Ihre Werke werden regelmässig vor Ort in Japan ausgestellt und waren schon in verschiedenen Ländern der Welt zu sehen. So ist es eine besondere Ehre, dass diese international renommierte Künstlerin den Weg nach Neuss gefunden hat und neue Malereien und Zeichnungen unter dem Titel „Exitements“ in der Galerie amschatzhaus präsentiert. Bewegung, Bewegtheit und Ruhe zugleich strahlen die Arbeiten der 1966 in Hiroshima geborenen Japanerin aus, sagt Galeristin Kirsten Adamek. „Ich denke immer wieder darüber nach, was ein Gemälde oder ein zweidimensionales Werk eigentlich definiert. Beim Malen geht es mir darum, eine Szene einzufangen, also eine Bewegung zeichnerisch festzuhalten. Ich möchte in meinen Bildern ausdrücken, wie sich die Dinge im Licht und im Wind bewegen,“ sagt Kiyomi Kuriki, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Licht in der Dunkelheit zu finden und es zum Vorschein, oder besser noch zum Scheinen zu bringen. In Anlehnung an die Tradition der abstrakten Expressionisten, transportiert Kuriki diese Idee in ihrer eigenen Malerei hin zu der ihr eigenen ausdrucksstarken Abstraktion, so Adamek. Ihre Arbeitsweise ist dabei zeitintensiv, sie malt mit Ölfarben auf Leinwand und Papier.