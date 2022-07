Kultur in Neuss : Abwechslungsreiche Kunst „auf der Meile“

Neuss Rund 30 Künstler zeigten am Sonntag in der Innenstadt ihre Werke einem sehr interessierten Publikum. Die Aussteller kamen überwiegend aus Neuss und Kaarst, aber auch aus anderen Städten NRWs.

Margot Grote aus Dinslaken steht für experimentelle Malerei. Das Besondere: Ihre Bilder fotografiert sie und dupliziert sie auf Postkarten, die mit eigenen Texten versehen werden. „Sei der Krieger für deinen Frieden.“ Starke Aussagen beflügelten den Absatz. Irene und Lenka stellten ihr „Refinement Atelier“ in Willich vor. Sie bieten Kreativ-Workshops für Familien, Gruppen oder Kinder (ab sechs Jahren) an. Die dabei entstehenden Farbexplosionen auf Holz, Textilien und Leinwänden waren auf dem Markt mit „20 Prozent Künstlermeile-Rabatt“ zu bekommen. Die meisten Künstler aber kamen aus Neuss und Kaarst. Ein Phänomen ist die 17-jährige Violetta Seizew aus Grimlinghausen. Seit zehn Jahren arbeitet sie bereits mit Acrylfarben, vornehmlich haben es ihr Naturmotive angetan. Mit ihrer „ViLittleArt“ nimmt sie überwiegend Aufträge an und zeichnet mit feinem Pinselstrich Haustiere. Tiermotive sind auch ein Schwerpunkt in der Acrylmalerei der Kaarsterin Gabi Hesse. Dezenten Schmuck aus alten Briefmarken stellt Klaudia Heimes aus der Neusser Nordstadt her. Ihr Stand mit „Stampy Schmuck“ war dicht umlagert.