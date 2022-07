Ausstellung in Neuss : Eine geheimnisvolle Reise in die eigene Utopie

Die großformatige Arbeit von Songnyeo Lyoo fügt sich perfekt in den Raum von Kurt Lonnes. Organisiert hat es Stefanie Minzenmay (v.l.). Foto: Natalie Urbig

Neuss Mitten in Neuss wird am Donnerstag eine Ausstellung der Künstlerin Songnyeo Lyoo eröffnet. Allein der Weg dahin wird zu einem Erlebnis, denn die Räume liegen an einem geheimnisvollen Ort.

Die Utopie wartet hinter einer Einfahrt an der Breite Straße 3, der Gang dahin hat etwas Geheimnisvolles: Denn zuerst landet der Besucher in einem Garagenhof, dann taucht unmittelbar eine grüne Gartenoase mit Bambushain und Olivenbäumen auf. Gleich dahinter liegt ein lichtdurchfluteter Anbau. Beides gehört dem Ehepaar Kurt und Katrin Lonnes, die sich entschieden haben, ihre Räumlichkeiten für die neue Reihe „Kunst findet Stadt“ zur Verfügung zu stellen. Initiiert wird das Format von dem „Verein der Kunst Neuss“, der junge Kunschaffende in Neuss sichtbar machen will. Dazu laden sie in unregelmäßigen Abständen zu Ausstellungen an außergewöhnlichen Orte in der Stadt ein: Das können ebenso historische Gebäude wie auch Privatobjekte sein. „Sobald wir den Ort kennen, überlegen wir, welcher Künstler dazu passen könnte“, sagt die Vorsitzende Stefanie Minzenmay, die mit dem Kunstwissenschaftler Emmanuel Mir die Einführung zur Vernissage gibt.

Passend zur Küchenzeile stellt die Künstlerin zum ersten Mal ihre Keramik-Teller aus. Foto: Stefanie Minzenmay