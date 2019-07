„Neusser Mosaike“ in Selikum : Ein Idyll mit landschaftlichem Reiz

Schloss Reuschenberg ist heute privater Wohnsitz von Heinz Eissing und Beate Düsterberg-Eissing. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Selikum Bäuerliche Kulturlandschaft, Wallfahrtsort und Ausflugsziel Erholung suchender Städter – zum Rundgang durch Selikum laden NGZ und Neuss Marketing bei der „Neusser Mosaike“-Tour am 7. Juli ein.

Den Ortsfremden kann es verwirren: Schloss Reuschenberg liegt im Stadtteil Selikum, Haus Selikum wiederum in Reuschenberg. Immerhin steht Gut Selikum tatsächlich dort, wo man es vermutet. Doch die „Grenzen“ zwischen den beiden Vororten sind nicht immer ganz eindeutig. Das verwundert nicht, gibt es doch mit der „Herrschaft Selikum-Reuschenberg“ eine gemeinsame Geschichte. Und die reicht im Falle von Selikum sehr weit zurück: Dank der günstigen Lage an der Erft und der dadurch fruchtbaren Böden ist die Gegend eine uralte Kulturlandschaft, geprägt von großen Bauernhöfen. In der frühen Neuzeit setzte die christliche Heiligenverehrung – dort: des heiligen Cornelius – weitere Akzente. Und in jüngster Zeit wird das stadtnahe Idyll vor allem als Erholungsgebiet von ruhesuchenden Städtern, Pferdefreunden und jungen Familien geschätzt.

Wallfahrtsziel, bäuerliche Tradition und Naturerleben – diese drei Schwerpunkte setzt auch Stefanie Fraedrich-Nowag, die beim Stadtteilrundgang am 7. Juli im Auftrag der Cornelius-Gesellschaft Neuss-Selikum die Tourenleitung übernimmt. „Das Pilgerwesen war prägend für diesen Stadtteil“, sagt die Neusser Historikerin, „seit Jahrhunderten ist die Cornelius-Kapelle Ziel von Wallfahrten aus der Innenstadt.“ Der Pilgerweg, der in Höhe des Epanchoirs beginnt, existiert bis heute und führt kurz vor seinem Ziel an der Kapelle St. Maria Rast vorbei. Das kleine weiße Gotteshaus, von der Größe her eher ein Fußfall, birgt in der Apsis eine Marienfigur und wird liebevoll von Mitgliedern der Cornelius-Gesellschaft betreut.

Info Zahl der Teilnehmer ist begrenzt Termin Sonntag, 7. Juli, 11 Uhr.Bei großer Nachfrage zusätzlich um 15 Uhr. Dauer Etwa anderthalb Stunden. Anmeldungen Bei der Tourist Information am Rathaus sind erforderlich, da die Zahl der Teilnehmer auf 25 begrenzt ist. Zudem werden freie Plätze – sofern noch vorhanden – am 7. Juli am Stand von Neuss Marketing zugeteilt. Kosten Zehn Euro pro Person.

Zeugen der langen bäuerlichen Geschichte des Ortsteils sind Nixhof und Kinderbauernhof. Der Kinderbauernhof der Stadt Neuss gibt seit 1978 (nicht nur) Kindern Einblicke in das bäuerliche Leben in früherer Zeit. Die Besucher können Kaninchen, Hühner und Enten, Ziegen, Schweine und Schafe, Pferde und Esel beobachten und streicheln, alte Obstsorten kennenlernen und sich in den Ausstellungen über frühere Arbeitsgeräte wundern – und das kostenfrei an 365 Tagen im Jahr. Am 7. Juli ist der Hof außerdem Startpunkt des Niederrheinischen Radwandertages.