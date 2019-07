Kooperation in Neuss : Training für „Voice of Norf“

Neuss Alte Post und Gymnasium Norf haben einen Kooperationsvertrag geschlossen.

Die fünf Finalistinnen haben im Rahmen der neuen Kooperation ein exklusives Coaching in den Bereichen Schauspiel und Bühnenpräsenz, Gesang und Tanz durchlaufen. Dafür trainierten sie einen Nachmittag lang im Tanzraum in der Alten Post mit den erfahrenen Fachdozenten Hans Ennen-Köffers, Edwin Schulz und Tanja Emmerich. „Die Zusammenarbeit mit dem Kulturforum Alte Post bietet sich an und ist für beide Seiten ein Gewinn. Wir sind eine Schule für Kunst und Theater und wollen junge Talente fördern und weiterbringen“, so Leiter Hans Ennen-Köffers. „Unser Interesse liegt darin, Nachwuchs für unsere Arbeit gewinnen zu können, etwa im Schauspielbereich oder für die Musicalwochen.“