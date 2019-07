Ladepunkte in Neuss : Stadtwerke entwickeln E-Mobilität-Konzept für Firmen

Neuss An der RCI Banque wurden Ladepunkte für Mitarbeiter eingerichtet. Stadtwerke-Kunden profitieren beim Kauf von Ladekarten.

Die Stadtwerke Neuss haben das ehrgeizige Ziel ausgegeben, bis zum Jahresende 100 Ladepunkt für Elektrofahrzeuge zu installieren. Dabei hat das Unternehmen auch Firmen als Zielgruppe im Blick, die für ihre Angestellten eine entsprechende Infrastruktur aufbauen wollen. Das kann über die Installation von Ladesäulen, wie sie jetzt an der RCI Banque an der Jagenbergstraße im Taubental eingerichtet wurden, hinausgehen. Man könne sich vorstellen, heißt es aus der Stadtwerke-Zentrale, mit seinem Know-how, praxiserprobten E-Fahrzeugen und mobilen Ladesäulen in die Unternehmen zu kommen, „um Elektromobilität anfassbar zu machen“. Dazu reicht eine E-Mail an strombox@stadtwerke-neuss.de.