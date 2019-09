Spielzeitauftakt im RLT : Fausts kurzer Weg in die Hölle

Neuss Goethes „Faust“ in 100 Minuten: Tom Gerber reduziert das Stück im RLT auf das Wesentliche.

Jetzt der „Faust“, nächstes Jahr „Nathan“, 2021/22 vielleicht „Der Sandmann“ – was Regisseur und Schauspieler Tom Gerber für die nächsten Spielzeiten in der neuen RLT-Reihe „WhiteBoxX“ ankündigt, sind Schwergewichte der deutschen Theaterliteratur. Reduziert auf den Text sollen sie sein, ein Publikum erschließen, das nicht gleich abwinkt, wenn es den Stücktitel hört, seine Aufmerksamkeitsspanne nicht überdehnen und auf jede Art von Requisiten, die nicht zum Spiel gehören, verzichten. Gespielt wird ausschließlich in Kostümen, die zur Zeit des Stücks gehören, und in einem weißen „Bretterverschlag“, der die Studiobühne komplett einnimmt. Neudeutsch in einer „White Box“ eben.

Des „Faust“ erster Teil allein braucht als Theaterstück ungekürzt acht Stunden – was bisher nur Peter Stein 2000 geschafft hat, aber von Gerber auch nicht im Entferntesten intendiert ist. So kürzt er auch mutig den Text um Szenen, die zwar Fausts Entwicklung illustrieren, aber für das Verständnis, warum ein Mensch seine Seele an den Teufel verkauft, um sich als Mensch zu fühlen, überflüssig sind. Was sich in Auerbachs Keller ereignet hat oder in der Hexenküche, erfährt der Zuschauer aus dem Mund eines Erzählers. Eines Dichters, genau gesagt. Der gerät schon vor dem Vorhang in Rage, diskutiert mit dem Theaterdirektor und einer „lustigen Person“ über Sinn und Zweck des Theaters, denn Gerber hat das meistens gestrichene „Vorspiel“ des Stücks ebenso eingebaut wie den „Prolog im Himmel“, die Wette des Teufels in Gestalt des Mephisto und Gott um die Verführbarkeit des „guten“ (Gott) Menschen Faust.