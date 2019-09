Ortsmittelpunktkonzept für Süden von Neuss : Kein Fördergeld für Lessingplatz-Umgestaltung

Neuss Stadt startet mit Ortsterminen die Entwicklung eines Ortsmittelpunkt-Konzeptes für den Neusser Süden. Norf ist nicht dabei.

Die Arbeit am Ortsmittelpunktkonzept nimmt Fahrt auf. Ab Montag, 30. September, lädt die Verwaltung reihum in fünf Ortsteilen zu Stadtteilspaziergängen ein, bei denen im Gespräch mit den Bürgern zunächst Stärken und Schwächen im Quartier herausgearbeitet und dann über Änderungen gesprochen werden kann. In Norf allerdings ist nichts geplant. Und das erbost die politischen Vertreter dieses Ortes.