Neuss feiert Gesundheitsprojekt : „Klang meines Körpers“ hilft Jugendlichen

Neuss Das Präventionsprojekt nimmt Essstörungen und den Umgang damit in den Blick. Es geht aber auch um Themen wie Einsamkeit, Mobbing, Perfektionismus und den Druck durch die sozialen Medien. Jetzt feiert das Format Geburtstag.

Kreativ und kontinuierlich, flexibel und fortschrittlich, multimedial und interaktiv – all’ diese Kriterien erfüllt das Ausstellungsprojekt „Klang meines Körpers“ zur Prävention von Essstörungen. Zehn Jahre ist es her, dass das Projekt der Musiktherapeutin Stephanie Lahusen erstmals in Nordrhein-Westfalen – seinerzeit in Dormagen – gestartet wurde. Am Dienstag wurde das zehnjährige Bestehen in der Fachambulanz der Caritas Sozialdienste im Rahmen eines Werkstatt-Tages gefeiert. Denn nach den Grußworten nahmen die rund 60 Sozialarbeiter, Pädagogen und Ernährungsberater an verschiedenen Workshops zum Thema „Essstörungen und Kreativität“ teil.