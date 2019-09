Rathaus Neuss - Koalition kontra Verwaltung : Schwarz-Grün beklagt Spielplatz-Stillstand

Still ruht – in diesem Fall – der Wasserspielplatz am Jröne Meerke. Hygienische Mängel müssen behoben werden. Das dauert länger als angekündigt. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Das vom Rat beschlossene Ausbauprogramm stockt. Der Verwaltung fehlt Personal für die Umsetzung.

Als Thomas Kaumanns kürzlich an dem Spielplatz am Jröne Meerke vorbeikam, musste er nach eigenen Angaben „in viele traurige Kinderaugen blicken“. Der CDU-Stadtverordnete und jugendpolitischer Sprecher seiner Partei kritisiert daher Bürgermeister Reiner Breuer (SPD). Dieser habe den Further Kindern zwar versprochen, dass sie noch im August einen neuen Wasserspielplatz bekommen, doch dieses Versprechen sei nicht umgesetzt worden. „Der Wasserspielplatz, der im vergangenen Jahr wegen hygienischer Mängel stillgelegt werden musste, ist immer noch nicht fertig“, sagt Kaumanns. Inzwischen werde das Wetter herbstlich. „Es ist klar: In diesem Jahr werden die Kinder am Jröne Meerke keine Freude mehr an einem neuen Wasserspielplatz haben.“