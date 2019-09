Kreistagsfraktion : Margot Mankowsky verlässt die SPD

Neuss Der Frau des Kreisdezernenten und früheren Neusser Parteichefs gefällt der Linksruck nicht.

„Mir gefällt der Linksruck auf allen Ebenen nicht, dem die SPD von Berlin bis in die Ortsvereine unterzogen wird“, sagt die Politikerin, die nach 27 Jahren ihr Parteibuch zurück gibt. Ehe sie 2014 erstmals in den Kreistag gewählt wurde, gehörte Mankowsky zuvor zwölf Jahre dem Kaarster Rat an. Ihr Mandat will sie bis zum Ende der Wahlperiode im Herbst 2020 ausüben. Eine neue politische Heimat suche sie nicht. Wenn am Mittwoch der Kreistag zusammentritt, zählt die SPD nur noch 17 Abgeordnete. Ihre Ex-Mitglieder Holler und Mankowsky sind nun Einzelkämpfer.