Jugendtreff in Neuss : „Haus der Jugend“ zum Neumarkt verlagert

Neuss Der Jugendtreff musste sich vorerst ein neues Domizil suchen, weil die Einrichtung am Hamtorwall saniert und modernisiert wird.

„Von dem Bau bleiben nur noch die Grundmauern stehen“, sagt Einrichtungsleiter Holger Lehnhoff. Denn in den kommenden zwölf bis 15 Monaten wird das Haus der Jugend, wo täglich rund 60 bis 70 Jugendliche ab zwölf Jahren sportliche und kreative Angebote nutzen, saniert und modernisiert. Kaum wiederzuerkennen werde das Gebäude am Hamtorwall sein, in dem sich die katholische offene Jugendfreizeiteinrichtung seit 1972 befindet:

Bis die aufwendigen, rund 2,2 Millionen Euro teuren und durch den neuen Träger, die Katholische Jugendagentur Düsseldorf, mit initiierten Sanierungs-, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen Ende 2020 abgeschlossen sind, zieht der Jugendtreff in Übergangs-Räume am Neumarkt und am Meerer Hof. „Dort können die meisten der bisherigen Angebote der Jugendeinrichtung weiter stattfinden“, sagt Lehnhoff. Einige Angebote, Konzerte zum Beispiel, werden in den Hamtorkrug sowie ins Greyhound Pier 1 verlegt, so auch das „Neuss Now“-Festival am 25. Oktober. „Durch die Lage gleich neben der Stadtbibliothek eröffnen sich neue Möglichkeiten und Zielgruppen“, sagt Lehnhoff.