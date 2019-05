Wohlfahrtspflege in Neuss : Führungswechsel bei vielen Sozialverbänden

Neuss Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände muss sich neu sortieren, will aber die etablierten gemeinnützigen Strukturen verteidigen.

Die Wohlfahrt ist auch ein Geschäft. Das ruft große soziale Dienstleister auf den Plan, und es gibt immer wieder Politiker, die laut über eine Übertragung der damit verbundenen Aufgaben an diese Unternehmen nachdenken. In der Stadt und dem Rhein-Kreis ist das noch nicht so. Hier setzt man auf die freien Wohlfahrtsverbände und die mit ihnen aufgebauten gemeinnützigen Strukturen. „Die gibt es nicht mehr überall, aber wir werden sie verteidigen“, sagt Karl Boland.

Bei der Caritas, der Diakonie und dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) sieht es ähnlich aus. Christoph Havers, der noch die 2018 erfolgte Fusion der beiden Diakonischen Werke von Stadt und Kreis mitgestalten wollte und dafür sein Dienstzeitende nach hinten verschob, will seinen Schreibtisch nun doch räumen. Ruth Braun, Geschäftsführerin des SkF, hat diese Entscheidung auch schon getroffen. Vierter im Bunde und mit 28 Jahren in dieser Funktion der Dienstälteste ist Norbert Kallen, der Geschäftsführer der Caritas.

An der Pierburg-Brücke in Neuss

An der Pierburg-Brücke in Neuss : TÜV-Abnahme am Pannen-Aufzug

Die gemeinsamen Errungenschaften müssen neben Beering-Katthagen auch Bülent Öztas (Awo) und Marc Dietrich vom DRK verteidigen. Dietrich repräsentiert als DRK-Geschäftsführer in Neuss und kommissarischer Leiter des Schwesterverbandes in Grevenbroich derzeit faktisch, was Verbände wie Caritas und Diakonie schon formal vollzogen haben – die Organisation der Angebote auf Kreisebene. Doppelstrukturen, die es bis zur Insolvenz des Awo-Kreisverbandes auch bei diesem Träger gab, gehören nach Bolands Darstellung der Vergangenheit an.