Neusser Standort-Analyse der IHK : Arbeitszahlen hui, Wohnangebot pfui

Neuss In der Analyse der IHK für den Wirtschaftsstandort Neuss werden Stärken und Schwächen deutlich.

Gregor Werkle ist so etwas wie der Chefvolkswirt der IHK Mittlerer Niederrhein. Er stellte Zahlen von 1999 mit denen von den neuesten Erhebungen gegenüber, machte deutlich, wo in Neuss die Stärken und Schwächen liegen. Besonders gut ist Neuss bei der Zahl der Beschäftigten: Von 100 Einwohnern haben 47 einen sozialversicherungspflichtigen Job – in NRW sind es im Schnitt 39. Von 1999 bis 2018 ist der Anteil in Neuss um 17 Prozent gestiegen. 4,1 Mal so viele Menschen wie in NRW arbeiten in Neuss in Papier- und Pappefabriken, der Maschinenbau hat dagegen an Bedeutung verloren.