Bluttat in Neuss : Zwischen erschossener Neusserin und Ex-Freund gab es ein Kontaktverbot

Bluttat in Neuss

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Foto: Patrick Schüller

Nordstadt Zwischen der 27 Jahre alten Neusserin und ihrem 31 Jahre alten Ex-Freund aus Meerbuscher, dem vorgeworfen wird, sie am Freitag mit Schüssen so schwer verletzt zu haben, dass sie später im Krankenhaus starb, gab es ein offizielles Kontaktverbot.

Wie Polizeisprecherin Diane Drawe am Montag mitteilte, hat das Amtsgericht Neuss vor einigen Wochen eine einstweilige Anordnung erlassen. Der mutmaßliche Täter liegt mit schwersten Verletzungen – er hatte sich nach dem Angriff an der Gladbacher Straße versucht, das Leben zu nehmen und ließ sich von einem Zug überrollen – in einem Krankenhaus und sei aktuell nicht vernehmungsfähig. Er wird rund um die Uhr von der Polizei bewacht. Eine 16-köpfige Mordkommission mit dem Namen „Gladbacher“ hat die Ermittlungen aufgenommen.