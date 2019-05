„Neuss-Marketing“ legt Jahresbericht vor : Erfolgs-Marketing mit echten Neussern

In zahlreichen Fotoshootings – zum Beispiel am Grenadierdenkmal – hat „Neuss Marketing“ nach Menschen gesucht, die mit ihrem Gesicht für ihre Heimatstadt werben möchten. Foto: Neuss Marketing

Neuss Die Idee, für die Kampagne „In NE ist alles drin“ Bürger der Stadt als Models zu gewinnen, nennt Jürgen Sturm im Jahresbericht von „Neuss Marketing“ goldrichtig. Aktuell beschäftigt den Geschäfstführer vor allem der Hansetag 2022.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Zehn Jahre nach ihrer Gründung fällt der städtischen Tochter-Gesellschaft „Neuss Marketing“ eine neue Aufgabe zu: die Vorbereitung des 42. Internationalen Hansetages im Jahr 2022, um dessen Ausrichtung sich die Stadt erfolgreich beworben hat. In der Mai-Sitzung des Stadtrates will Geschäftsführer Jürgen Sturm ein Konzept mit Kostenaufstellung präsentieren, während parallel schon an Logo und Slogan gearbeitet wird. Beides will Bürgermeister Reiner Breuer mit in die Partnerstadt Pskow nehmen, die vom 26. Juni an Gastgeber des Hansetages ist, und dort eine Einladung ins Rheinland aussprechen.

Koordiniert wird dieses Event in einem eigenen Hansebüro, das unter dem Dach von Neuss Marketing etabliert und personell nach und nach vergrößert wird. Denn der Stammmannschaft wollten Politik und Verwaltung das Projekt nicht auch noch aufhalsen. Die hat scheinbar genug zu tun, wie der Jahresbericht dokumentieren kann, den die Geschäftsführung jetzt für 2018 vorlegt. Für Sturm ist er auch eine Möglichkeit, in der Routine des Tagesbetriebes mal zu einer Positionsbestimmung zu kommen.

Info Souvenirs und Tickets aus der Tourist-Info Neuss-Souvenirs Rund 250 Artikel, die sich auch als Reiseandenken anbieten, hat die von Neuss Marketing geführte Tourist-Info derzeit im Sortiment. Ticketing Ein wesentlicher Service von Neuss Marketing ist der Vorverkauf von Eintrittskarten zu Veranstaltungen in Neuss – und bundesweit.

Richtig gut war in der Rückschau seiner Ansicht nach, bei der Kampagne „In NE ist alles drin“ nicht auf Models zu setzen, sondern echte Neusser für ihre Heimatstadt werben zu lassen. Rund 300 Neusser jeden Alters ließen sich bei einem Casting fotografieren, 30 wurden ausgewählt. Sie geben jetzt Plakaten, Flyern oder Anzeigen ein Gesicht. Auch in der Sommeraktion setzt Neuss Marketing auf das Thema Foto und verteilt 2000 Wasserbälle – in der Hoffnung, dass diese als Motiv in Urlaubsfotos auftauchen. Wer einen solchen Schnappschuss an Neuss-Marketing schickt, kann mit etwas Glücken einen „Stadtgutschein“ gewinnen. Dieses „Zahlungsmittel“ wurde gerade erst als Marketinginstrument etabliert.