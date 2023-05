Shakespeare-Festival Ein kurzer Kobold-Auftritt im Globe

Von ganz oben blickte die „Masteress of Ceremonies“ (Teresa Zschernig) auf eine leere Fläche, bevor dort eine Figur erschien. Gleichzeitig durften die Zuschauer auf einer dreigeteilten Videowand dem tastenden Herumirren einer anderen Person durch einen dunklen Wald folgen. Dazu hieß es: „Akt 1 – wo kommst du her?“ In kurzer Zeit wurden weitere vier Akte angezeigt, ohne dass dabei wirklich etwas geschah. Dank überdeutlicher Hinweise verstand man, dass dieses liegende und kurz darauf tanzende Bühnenwesen in rosa-flaumigem Glitzer und Sneakers Kobold Puck sein sollte. Derjenige also, der in Shakespeares langer Sommernacht, einer „midsummer madness“, den vermeintlich Liebenden solange Zaubersaft in die Augen tröpfelte, bis sie sich aus ihrer bisherigen Verwirrtheit in eine neue stürzten.