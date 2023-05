Neusser Raketenstation Umbauarbeiten auf Museumsinsel ermöglichen Ausstellung von Bart van der Leck

Es sind Werke in Gelb, Rot, Blau und Schwarz, die im Siza-Pavillon auf der Raketenstation zu sehen sind. Aktuell wird dort eine Ausstellung rund um den Künstler Bart van der Leck vorbereitet, die ab Freitag, 26. Mai, besucht werden kann. Wer sich beim Anblick seiner Arbeiten an Piet Mondrian erinnert fühlt, liegt damit gar nicht so falsch. Immerhin war van der Leck, genau wie Mondrian, ein Mitbegründer der niederländischen Kunstbewegung „De Stijl“, die sich zeitgleich zum deutschen Bauhaus entwickelt hat. Einige seiner Werke waren bislang dauerhaft in dem Zwölf-Räume-Haus und der „Schnecke“ der Museumsinsel Hombroich ausgestellt – durch die Renovierungsarbeiten bot sich nun erstmals die Gelegenheit, sie zusammen mit anderen van der Leck-Stücken aus dem Depot zu zeigen.