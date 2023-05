Im Gare du Neuss Hubertusschützen feiern Königs-Biwak

In Grün und Weiß präsentierte sich am Sonntag der Gare du Neuss beim turnusmäßigen Königs-Biwak der 1899 gegründeten Bruderschaft der Neusser Hubertusschützen. Die Feier zum Ende der ersten Hälfte des Schützenjahres und zu Ehren des amtierenden Hubertus-Königs, Carsten Bohnemann, wurde wie üblich vom Major und Vorsitzenden Volker Albrecht eröffnet. In seinem Grußwort forderte er alle Anwesenden auf, die „wirklich besondere Zeit im Jahr zu genießen und sich richtig auf die kommenden Monate bis Ende August einzustimmen“.