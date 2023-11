Festival Neuss Now Hier spielt, wer in Neuss angesagt ist

Der Samstag hatte weitere Highlights auf dem Zettel und trotz Dauerregens und auch ansonsten eher unsympathischer Wetterbedingungen ließ sich die Schar der Neugierigen nicht abhalten. „Das Haus“ war voll, die Stimmung wie immer eine familiäre Party. Blumeboi (Rap), Riotforce (Metall), Kingdom Of Vanity (Progessiv Rock), Travis Bickle Experience (Rock), No Purity (Punk), Know Your Enemy (Rock), Fillie und Datenschmutz (Alternativ/Punkrock) standen diesmal auf dem Zettel. Wobei letztgenannte Headliner ihren Auftritt ebenfalls nicht wahrnehmen konnten.