Flinta* in Mönchengladbach Bühne frei für das feministische Festival „Medusa Rising“

Die erste Auflage findet am Samstag, 18. November, im Projekt 42, Waldhausener Straße 42, statt. Ab 18 Uhr bespielen elf Künstlerinnen zwei Bühnen. Sie alle sind sogenannte Flinta-Personen (Abkürzung für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans und agender Personen). Mit dem Festival soll ihnen eine Bühne geboten werden. „Der Anspruch des Festivals ist es, sowohl das Programm, als auch alle anderen notwendigen Bereiche so gut es geht, mit Flinta-Personen zu besetzen“, heißt es in der Ankündigung.