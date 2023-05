Auftritt in Neuss Ein Tanz durch die Geschichte der Ballettschule

Ganze Familien strömten am Samstag und Sonntag ins Rheinische Landestheater in Neuss zur Ballettaufführung „Das verzauberte Märchenbuch“. Wenn Greetje Groenendyk eine ihrer Inszenierungen auf die Bühne bringt, bleibt kein Platz leer, und das gleich vier Mal hintereinander. Nach drei Jahren Corona-Pause war das Bedürfnis besonders stark, den talentierten Nachwuchs aus der Ballettschule von Greetje und Adri Groenendyk in Osterath tanzen zu sehen. Nach gut zwei Stunden voller magischer Momente gab es zum Schluss noch ein prachtvolles Bild zu sehen: Als sich beim Applaus alle noch einmal zeigten, durften dann auch gern ein paar Tränchen fließen vor Rührung und Bewunderung.