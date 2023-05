Lesung Jörg Hilbert mit neuem Kinderbuch zu Gast in der Stadtbibliothek

Neuss · Stille – das ist, was man normalerweise mit einer Lesung verbindet. Dass es auch anders geht, zeigte sich am Freitagnachmittag in der Stadtbibliothek am Neumarkt.

22.05.2023, 04:50 Uhr

Jörg Hilbert ist vor allem für Ritter Rost bekannt. Foto: Ellen Bischke

Von Anais Muschter

Jörg Hilbert, Autor zahlreicher Kinderbücher und unter anderem auch Schöpfer der Figur des Ritter Rost, las aus seinem 2022 erschienen Buch „Coco Stolperbein“ vor und durfte sich über viel Lachen aus seinem jungem Publikum freuen. Die in Reimform verfasste Geschichte der kleinen Coco, die mit ihrer Familie in eine neue Wohnung zieht und mit allerhand kreativem Unfug für viel Aufsehen in ihrer neuen Umgebung sorgt, lud die Zuhörer zum Miträtseln und Raten ein. Die interaktive Lesung wurde von dem Schriftsteller, der seine Bücher auch selbst illustriert, mit einer farbenfrohen und detailverliebten projizierten Präsentation untermalt. Hierbei ging es vor Beginn der Lesung auch um die Entwicklung seines neuen Buches und der dazugehörigen Ideen, die sich auf ganze 19 Jahre erstrecken.