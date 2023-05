Shakespeare-Festival Ohne Hoffnung auf Erlösung

„The Tragical Fall Of Hamlet, Prince Of Denmark“ ist Weltliteratur. Geschrieben hat es William Shakespeare Anfang des 17. Jahrhunderts, seine Premiere hatte es natürlich im Londoner Globe Theatre. Von der Fachwelt wird Shakespeares Hamlet als eine der vier großen Tragödien dieses englischen Autors bezeichnet. In fünf Akten wird die Geschichte der Rache des dänischen Prinzen Hamlet erzählt. Dessen Auftrag ist es, den Tod des alten Hamlet, seines Vaters, zu sühnen. Am Schluss seines Rachefeldzuges stirbt Hamlet selbst, nachdem er eine lange Blutspur mit Morden zu verantworten hat.