Shakespeare in Neuss Schauspieler Norbert Kentrup ist gestorben

Im Theaterkeller an der Olympiastraße hat es angefangen. Dort hat Kentrup seine Berufung für die Bühne entdeckt, schon drei Jahre später arbeitete er unter dem inzwischen legendären Kurt Hübner in Bremen. Der unterstützte ihn auch 20 Jahre später, als Kentrup die „bremer shakespeare company“ (bsc) an seinem 35. Geburtstag 1984 gründete. Jahrelang blieb er das Gesicht der Truppe, die sich vor allem dem Theater des Elisabethaners verschrieben hatte. Dann kam die Trennung, wohl nicht im Guten, denn für Kentrup schlug die bsc die falsche Richtung ein. In Berlin gründete er dann zusammen mit der Dramaturgin, Schauspielerin und Autorin (und seiner Lebensgefährtin) Dagmar Papula (die bis zuletzt an seiner Seite stand) das neue Ensemble „Shakespeare und Partner“.