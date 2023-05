Projekte des Neusser Bauvereins Wohnen im Alter – selbstbestimmt und miteinander

Das Spektrum reicht von „Wohnen mit Service“, unter anderem in Kooperation mit der Caritas an der Friedrichstraße/Am Alten Weiher mit 53 Wohnungen, über Gruppenwohnungen, etwa an der Euskirchener Straße, an der Hülchrather Straße und auf der Südlichen Furth, oder an der Bleichgasse, bis hin zu einer Wohngemeinschaft an der Körnerstraße mit sieben Bewohnern in Kooperation mit der St.-Augustinus-Gruppe und einem Wohnheim mit 16 Plätzen an der Weckhovener Straße in Kooperation mit der Diakonie. Bei diesen speziellen Wohnangeboten finden ältere Menschen und Menschen mit Handicap das Wohnumfeld, das sie zum eigenständigen Leben brauchen – sei es eine bodengleiche Dusche, die Gesellschaft anderer Menschen oder eine Betreuung mit geschulten Sozialarbeitern.